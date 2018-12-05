​В Нижневартовске поймали разбойника, который совершил вооруженное нападение на магазин

33-летнему жителю Нижневартовска грозит до десяти лет лишения свободы за вооруженное ограбление магазина.

Мужчина, угрожая ножом продавцу, похитил пять тысяч рублей и скрылся. Инцидент произошел в торговой точке на улице Дзержинского. Вскоре разбойника задержали сотрудники ППС. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Также во время проверки было установлено, что в этот день злоумышленник совершил аналогичное преступление в соседней торговой точке.

«Мужчина пытался похитить денежные средства из кассы. Продавец не испугалась и даже убедила налетчика не совершать преступление. Однако мужчина все-таки решил похитить деньги и через десять минут зашел в соседний магазин. С его слов, на противоправные действия толкнули обстоятельства, происходящие в его жизни», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Вартовчанин заключен под стражу.