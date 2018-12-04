​На Нижневартовский район надвигаются аномальные морозы

С 4 по 7 декабря в Нижневартовском районе ожидаются морозы с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 15 ºС и более ниже климатической нормы. Так, во вторник столбики термометров опустятся до минус 38 ºС.

Соответствующая информация размещена на сайте «Уралуправтодора». Специалисты компании просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута и быть особенно внимательными на дорогах. О внештатной ситуации можно сообщить по бесплатному круглосуточному номеру: 8-800-200-63-06.