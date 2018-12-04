​Вартовчанка лишилась 380 тысяч рублей, установив программу Any Desk

39-летняя жительница Нижневартовска поверила мошенникам и лишилась накоплений. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником трейдерской компании «BX TRADER» и предложил свои услуги в обучении игры на брокерских ставках.

Вартовчанка, в надежде овладеть новыми навыками, установила на свой компьютер программное обеспечение Any Desk, а также назвала злоумышленникам данные банковской карты, код доступа к карте и комбинации цифр, поступившие женщине в СМС. После этого с ее счеты были списаны 380 тысяч рублей.

Сейчас потерпевшая рассчитывает, что полицейские найдут мошенников. Уголовное дело уже возбуждено.

«Когда по просьбе неизвестных вы устанавливаете программное обеспечение Any Desk, то даете злоумышленникам возможность удаленно управлять вашим компьютером. Если у вас установлено банковское приложение, то автоматически происходит доступ к вашим счетам», - предупредили в пресс-службе УМВД Югры.