​В сгоревшем мебельном складе Нижневартовска нашли части человеческого тела

В Нижневартовске продолжается разбор завалов сгоревшего мебельного склада. В ночь на 4 декабря спасатели нашли там фрагменты тела мужчины. Предположительно, это - работник склада. Также остается неизвестным местонахождение еще одного сотрудника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.



Фото: vk.com/ofnv86

Пожар на улице Индустриальной произошел вечером 1 декабря. Сгорели мебельные склады на площади 3 900 квадратных метров. Во время пожара произошли деформация и разрушение стен, обрушение кровли по всей площади здания. Причина происшествия устанавливается.