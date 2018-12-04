16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,2921   EUR  75,3874  

​В сгоревшем мебельном складе Нижневартовска нашли части человеческого тела

Фото: hmao.sledcom.ru
Фото: hmao.sledcom.ru

В Нижневартовске продолжается разбор завалов сгоревшего мебельного склада. В ночь на 4 декабря спасатели нашли там фрагменты тела мужчины. Предположительно, это - работник склада. Также остается неизвестным местонахождение еще одного сотрудника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.


Фото: vk.com/ofnv86

Пожар на улице Индустриальной произошел вечером 1 декабря. Сгорели мебельные склады на площади 3 900 квадратных метров. Во время пожара произошли деформация и разрушение стен, обрушение кровли по всей площади здания. Причина происшествия устанавливается.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:55, просмотров: 154, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В какую службу Сургута звонить, если встретил на улице потерянного, невменяемого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В какую службу Сургута звонить, если встретил на улице потерянного, невменяемого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 03 декабря в 16:51
670 0
​Что на самом деле происходит с домом на Югорской, 3, жильцы которого заявили о рейдерском захвате

​Что на самом деле происходит с домом на Югорской, 3, жильцы которого заявили о рейдерском захвате
Лилия Сулейманова 03 декабря в 15:14
1132 2
​Застройка Сургута продолжится в восточной части города

​Застройка Сургута продолжится в восточной части города
Сибпромстрой планирует возвести жилой комплекс на 400 тысяч квадратных метров – с двумя школами и четырьмя детсадами
Марина Романова 03 декабря в 11:55
1162 7
​Рудион по пятницам: на заборе тоже написано

​Рудион по пятницам: на заборе тоже написано
Ева Рудион 30 ноября в 19:22
1235 47
​Глава Сургутского района и многодетная мать из Солнечного обсудили жилищный конфликт

​Глава Сургутского района и многодетная мать из Солнечного обсудили жилищный конфликт
Стороны не договорились. Кто прав, будет решать суд
Анастасия Якупова 30 ноября в 18:28
1669 114
Полезные сайты и сервисы для сургутян // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Полезные сайты и сервисы для сургутян // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Рассказываем, куда эффективнее всего написать, если вы никак не можете попасть на прием к врачу, где найти список с контактами различных общественников города, на какие сайты разместить фото «убитой» дороги или мусорной свалки и проч.
Лилия Сулейманова 30 ноября в 17:13
719 0
Имидж — всё, жажда — ничто!

Имидж — всё, жажда — ничто!
Разве могут нормально летать самолеты из аэропорта с таким странным названием "Сургут"? Какой в нем вообще смысл? Да, чего греха таить, уже и сам город с таким названием вызывает большое сомнение
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 30 ноября в 13:31
1127 13
​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»
Интервью с заведующим отделом проектов «Стерха» Сергеем Зятьковым — о самых нашумевших экспозициях галереи и о том, как все-таки понимать современное искусство
Надежда Макаренко 28 ноября в 15:36
1597 32
Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России

Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России
Колледж русской культуры им. Знаменского 27 ноября в 09:46
707 1
​Она была истинным патриотом России

​Она была истинным патриотом России
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии 27 ноября в 09:41
829 0
Нефтяная рулетка

Нефтяная рулетка
Гадаем, как повлияет падение цен на углеводороды на бюджет Югры
Артем Мазнев 26 ноября в 17:38
685 2
​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов

​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов
«К сожалению, мы живем в стране, в которой коррумпированные силовые ветви власти ведут безнаказанное существование. Что они хотят, то они с нами и сделают. Увы».
Анна Богдевич 26 ноября в 16:27
866 5
Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 26 ноября в 14:29
627 0
Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну

Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну
Дума города Сургута 26 ноября в 13:42
612 0
«Сургут потерял бесценного человека»

«Сургут потерял бесценного человека»
Выпускница колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Кристина Руденченко — об уходе из жизни своего учителя Екатерины Лоншаковой
Кристина Руденченко 26 ноября в 12:16
555 1
Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства

Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства
Глава города Вадим Шувалов, коллектив администрации г. Сургута 26 ноября в 12:11
493 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика