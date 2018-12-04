​Суд отказал в принудительной госпитализации экс-главбуха ПНД Нижневартовска

Нижневартовский горсуд 3 декабря вынес решение об отказе в госпитализации бывшего главного бухгалтера психоневрологического диспансера (ПНД) Нижневартовска Елены Яценко. Информацию siapress.ru подтвердили в пресс-службе инстанции.

«Решение в силу не вступило и может быть обжаловано», - уточнила представитель суда.

Ранее дочь экс-главбуха ПНД Анастасия рассказали СМИ, что ее мать принудительно госпитализировали, вероятно, из-за того, что ранее она работала в этом учреждении и могла знать о каких-то финансовых нарушениях. Особенно Анастасия подчеркивала, что возглавляет ПНД жена мэра Нижневартовска Ольга Жевелик - супруга главы города Василия Тихонова, который, в свою очередь, ранее работал заместителем начальника РУБОПа Югры.

В полиции округа объяснили госпитализацию женщины тем, что она сама позвонила в ПНД и сказала, что покончит с собой. А когда в ее дом прибыли полицейские, не открыла дверь, поэтому ее пришлось взламывать. Уточнялось также, что в тот момент женщина была нетрезва.

По данным портала «Юпорт», сразу после заседания суда Еленко Яценко обратилась в Следственный комитет Нижневартовска для проведения проверки в отношении сотрудников полиции и сотрудников ПНД.