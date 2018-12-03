​В полиции Югры раскрыли обстоятельства госпитализации экс-сотрудницы ПНД Нижневартовска

Бывшую сотрудницу психоневрологического диспансера (ПНД) госпитализировали после ее звонка в учреждение с обещанием покончить с собой, о котором медики известили полицейских. Об этом siapress.ruрассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД Югры Ольга Абмайкина.

По словам представителя ведомства, квартиру вскрыли из-за того, что хозяйка не открывала дверь, в присутствии понятых и оповестив родственников женщины. В квартире она находилась с подругой, обе были пьяны.

Инцидент произошел 26 ноября. 1 декабря дочь госпитализированной заявила в полицию о похищении матери. Но полицейская проверка не нашла подтверждения ни похищению, ни насильственной госпитализации.

Ранее вартовчанка Анастасия рассказала порталу «Юпорт», что ее мать Елену Яценко забрали в диспансер прямо из собственного дома, выломав входную дверь. Женщина считает, что госпитализация может быть связана с тем, что ранее ее мать работала главным бухгалтером ПНД.