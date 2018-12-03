​В Нижневартовском районе дело лже-риэлтора передано в суд. Женщина обманула девять горожан на восемь миллионов рублей

41-летння жительница Нижневартовского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. С 2014 по 2018 год ей удалось обмануть девять покупателей квартир и незаконно заработать около восьми миллионов рублей.

«Потерпевшим она представлялась работником риэлторского агентства и предлагала гражданам оказать содействие в приобретении недвижимости по стоимости ниже рыночной, после чего заключала договор займа и, получив денежные средства, скрывалась от потерпевших, меняя при этом номера мобильных телефонов. Для того чтобы убедить потенциальных покупателей, она рассказывала о знакомствах с высокопоставленными чиновниками и о их содействии при решении вопросов с недвижимостью», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Решения суда обвиняемая дожидается под стражей.