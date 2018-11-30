​Вартовчанка заплатила телеэкстрасенсу Варе 226 тысяч рублей, чтобы спасти дочь от душевных страданий. Ничего не вышло

Полицейские Нижневартовска возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 76-летней местной жительницы.

Пенсионерка обратилась к стражам порядка, когда перевела 226 тысяч рублей телеэкстрасенсу Варе и заподозрила ее в обмане.

«В эфире при трансляции одной из передач пенсионерка увидела выступление целительницы, которая с помощью оккультных ритуалов в телефоном режиме предлагала помощь в решении любых жизненных проблем. Позвонив по указанному телефона, югорчанка рассказала свою историю и пожаловалась на нестабильное эмоциональное состояние своей дочери. Экстрасенс Варя предложила помощь и для избавление от эмоциональных переживаний дочери пенсионерки необходимо было пройти сеанс очищения и оздоровления, а также записаться на лечение», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Стоимость услуг целительницы составляла 35 тысяч рублей. Денежные средства женщина перечислила на продиктованный номер карты. Через неделю потерпевшей вновь поступил звонок от ясновидящей, которая сообщила, что для успешного завершения ритуалов необходимо перевести еще 60 тысяч рублей. Вартовчанка поняла, что это мошенники, когда ей позвонили в третий раз.

Помогла ли целительницы дочери потерпевшей, не сообщается.