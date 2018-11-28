​Авиатопливо в аэропорту Нижневартовска подорожало на 20 процентов

В ноябре в нескольких аэропортах Югры выросла стоимость авиационного керосина.

Самый значительный рост зафиксирован в Нижневартовске - на 21,7 процента. Поставщик ОАО «Нижневартовскавиа» отпускает тонну топлива за 56 тысяч рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Росавиации.

Также цена выросла в Советском на 11,8 процента (до 53,3 тысячи рублей), Сургуте - на 1,7 процента (до 49,5 тысячи рублей) и Ханты-Мансийске - на 1,1 процента (до 48,5 тысячи рублей). В Нягани топливо подешевело на 6,4 процента - до 49,6 тысячи рублей.