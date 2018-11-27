​Выбрались из воды и погибли от переохлаждения: следователи рассказали об обстоятельствах гибели семьи на реке Корлики

Во вторник, 27 ноября, обнаружено тело мужчины, погибшего 16 ноября в районе поселка Корлики.

Трагедия в Нижневартовском районе произошла из-за того, что семья решила добраться до стойбища через реку по неокрепшему льду на снегоходе. Транспортное средство провалилось под лед в шести километрах от села. Ранее спасатели нашли тела 4-летнего ребенка и двух женщин.

«Местонахождение тел, их положение свидетельствует о том, что после провала под лед взрослым удалось выбраться из воды, однако все они погибли от переохлаждения. При визуальном осмотре тел каких-либо признаков насильственной смерти не выявлено, в ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Экспертиза уже показала, что у снегохода была неисправна система торможения, не работали фары. Кроме того, односельчане семьи рассказали, что ранее мужчина неоднократно управлял снегоходом в состоянии алкогольного опьянения.

Следователями продолжается работа по установлению всех обстоятельств происшествия.