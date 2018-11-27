​В тройном ДТП в Нижневартовске пострадали три человека

В понедельник, 26 ноября, в 16.43 в Нижневартовске 30-летння женщина, управляя автомобилем Lada, спровоцировала тройное ДТП.

Автоледи, поворачивая налево на улице Мира, не уступила дорогу NissanMaxima. Из-за столкновения иномарку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с Hyundai Solaris. В результате происшествия пострадали водители обеих иномарок и пассажирка Hyundai.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.