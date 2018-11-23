​Нижневартовск рассчитывает получить три миллиарда на дороги

Нижневартовск стал одним из 23 городов России с численностью населения свыше 200 тысяч человек, который попал в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря этому нижневартовская агломерация может получить на ремонт и строительство дорог более трех миллиардов рублей.

Порядка 2,3 миллиарда рублей по проекту будет выделено на модернизацию муниципальных дорог с 2019 по 2022 годы. Также вливания получат трассы «Нижневартовск - Мегион» и «Нижневартовск - Излучинск».

«Это позволит сделать качественный шаг в обеспечении большей безопасности участников дорожного движения и приведении улиц в нормативное состояние, ликвидировать в ближайшие три года все очаги аварийности, привести улично-дорожную сеть к национальным стандартам» - приводит слова куратора городского жилищно-коммунального блока Максима Коротаева пресс-служба администрации города.

Подчеркивается, что два миллиарда рублей - беспрецедентная сумма. «Нижневартовск – единственный из муниципалитетов, который провел данную работу. Наш план ремонтной кампании получил поддержку в правительстве округа. В 2019 году планируется отремонтировать 19 километров дорожного полотна. На это потребуется 450 миллионов рублей. Попадание в национальный проект позволит нам выполнить поставленные задачи в несколько раз быстрее», - добавил Коротаев.