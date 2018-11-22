​Спасатели Югры нашли тела двух утонувших женщин, пытавшихся переехать реку на снегоходе // ВИДЕО С МЕСТА ЧП

В районе села Корлики спасатели обнаружили тела двух женщин, которые пропали 16 ноября.

Их нашли в 500 метрах от места, где ранее были обнаружены снегоход, нарты и тело 4-летнего ребенка. Поиски мужчины продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Как сообщалось ранее, четверо жителей села, супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница, отправились на снегоходе на стойбище, но до места назначения не доехали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Спасатели напоминают, что лед на водоемах региона еще не достаточно крепок и настоятельно рекомендует не выезжать и не выходить на лед.