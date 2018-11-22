​Власти Нижневартовска готовы начать программу реновации

Власти Нижневартовска заявили о готовности последовать опыту Москвы и начать программу реновации. Рабочая группа по решению этого вопроса в администрации уже создана, сообщил журналистам глава города Василий Тихонов.

Градоначальник напомнил, что пятиэтажные дома в первых микрорайонах Нижневартовска массово возводились почти 50 лет назад, а через 5-10 лет они уже не будут отвечать современным стандартам комфортного проживания.

«Учитывая запросы жителей нам необходимо создавать комфортные жилые кварталы. Сейчас первоочередная задача - освободить город от оставшегося ветхого жилья. Первой капитальной застройке в городе 45 лет. Реновация - это наше будущее. Мы не говорим, что это перспектива ближайших 2-3 лет. Но уже сейчас нужно подготовить базу», - цитирует Тихонова пресс-служба администрации города.

Уточняется также, что инициативу главы города одобрила губернатор Югры Наталья Комарова.

Сейчас в Нижневартовске насчитывается 355 пятиэтажек, большинство из них расположены на территории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 микрорайонов.