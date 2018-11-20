​Помочился на крест и обозвал сатанистами: в Нижневартовске хулиган напал на церковь «Слово жизни»

В Нижневартовске нетрезвый мужчина нахулиганил в церкви пятидесятников «Слово жизни». На глазах у прихожан он помочился на крест, разбил фонари по периметру участка. А пытавшихся его утихомирить охранникам заявил, что они «сатанисты и сектанты». В завершении он пообещал не останавливаться на достигнутом.

О происшествие, случившимся еще в конце октября, siapress.ruрассказал юрист церкви Игорь Яншин. Поделится информацией в организации решили после того, как им было отказано в возбуждении уголовного дела. В пресс-службе УМВД Югры агентству сообщили, что такого происшествия зарегистрировано не было.

Юрист компании добавил, что в этой ситуации вартовчанам помогут разобраться столичные адвокаты. И напомнил, что «Слово жизни» неоднократно подвергалась нападением.

Как следует из открытых источников, «Слово жизни» - международное объединение поместных пятидесятнических общин. В России эти церкви объединены в «Ассоциацию церквей христиан веры евангельской «Церкви веры».