​В Нижневартовске осужден таксист, который ранил ножом пассажира

Таксист из Нижневартовска проведет девять лет в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру.

Преступление мужчина совершил в октябре 2017 года. Поссорившись с клиентом, он вышел из машины и ударил его ножом в живот. Вред здоровью потерпевшего оценен как тяжкий.

«С виновного взысканы также денежные средства в счет компенсации потерпевшему причиненного морального вреда в сумме 350 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.