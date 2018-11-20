​На трассе «Сургут - Нижневартовск» в лобовом столкновении легковушек пострадали два человека

Утром в понедельник, 19 ноября, на 208 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» Нижневартовского района столкнулись Chevrolet Niva и Chevrolet Lacetti.

Авария произошла из-за того, что 47-летний водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП травмированы оба водителя.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.