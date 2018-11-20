​В аэропорту Нижневартовска совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Норильск

Утром во вторник, 20 ноября, аэропорт Нижневартовска принял рейс авиакомпании «Глобус» сообщением «Москва - Норильск». Самолет не смог отправиться в пункт назначения из-за сильной метели там.

По данным онлайн-табло авиагавани Нижневартовска, вылет рейса ГЛ2251 запланирован на 02.10 21 ноября. В Норильск борт прибудет в 06.00 среды.

Стоит отметить, что из-за обрушившийся на Норильск метели в городе закрыт аэропорт и ограничено движение легкового транспорта.