​В Нижневартовском районе снегоход с четырьмя людьми ушел под лед, спасатели пока нашли только тело 4-летнего ребенка

Спасатели Центроспаса ищут югорчан, провалившихся под лед на снегоходе на реке Корлики в районе поселка Корлики. Трагедия произошла 16 ноября, сообщает пресс-служба учреждения.

Известно, что на транспортном средстве находилось трое взрослых 1967, 1986, 1992 годов рождения и 4-летний ребенок. Тело последнего подняли из воды вместе со снегоходом и нартою 18 ноября. Поиски остальных продолжаются. В них принимают участие также полицейские и волонтеры.

По факту происшествия началась доследственная проверка. По информации пресс-службы СУ СКР по Югре, супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница направлялись на снегоходе из села Корлики на стойбище.

Ранее спасатели предупреждали, что сейчас выход на лед в Югре крайне опасен, потому что ледовое полотно на водоемах еще формируется.