​За выходные на дорогах Югры пострадали 20 человек

С 16 по 18 ноября в Югре произошло 15 автоаварий, в которых травмы получили 20 человек, среди них - один ребенок.

Серьезное ДТП случилось на 210 километре трассы «Сургут – Нижневартовск» днем в субботу, 17 ноября. 36-летняя женщина за рулем автомобиля FordFocus, выезжая с второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении КамАЗу. В результате столкновения пострадали водитель легковушки и ее 7-летняя пассажир.