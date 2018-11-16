​Тело вартовчанина, погибшего в авиакатастрофе в Подмосковье, доставят на родину девять месяцев спустя

20 ноября в Нижневартовск доставят тело Александра Сергошко, который погиб в авиакатастрофе в Раменском районе 11 февраля. Расходы по транспортировке и погребению взяла на себя администрация города, сообщает пресс-служба мэрии.

Также город оплатит проживание родственников погибшего в гостинице. «С близкими погибшего все время будет находиться психолог и представители МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС». Семье погибшего будет выплачена единовременная материальная помощь из резервного фонда города. Напомним, ранее распоряжение о выплате подписала Губернатор Югры Наталья Комарова», - отметили в пресс-службе.

Самолет АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение во время выполнения рейса «Москва - Орск». Погиб 71 человек.

В Нижневартовске у Александра Сергошко живут родители.