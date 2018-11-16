​В Нижневартовске во время пожара в высотке погибла женщина // ФОТО

Днем в четверг, 15 ноября, в 16-этажном доме на улице 60 лет Октября в Нижневартовске произошел пожар в однокомнатной квартире, в результате которого погибла женщина.

«На момент прибытия двух отделений 42 пожарно-спасательной части наблюдался дым из окна на втором этаже. Пожар происходил в однокомнатной квартире. В ходе разведки огнеборцы в коридоре обнаружили лежащую женщину. Пострадавшую эвакуировали на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. Через 15 минут медицинские работники констатировали смерть женщины», - сообщили в 5 ОФПС.

Огнем уничтожены кухонная мебель, бытовая техника, квартира закопчена по всей площади. Очаг возгорания находился на кухне, в районе холодильника.

«Наиболее вероятная причина пожара– это аварийный режим электрооборудования либо его недостаток конструкции. Несмотря на то, что холодильник работает в круглосуточном режиме без присмотра человека, необходимо следить за исправностью проводов электроприбора», - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижневартовску Виталий Короткий.