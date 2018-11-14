​В ДТП под Нижневартовском пострадали трое детей

Во вторник, 13 ноября, около 17.50 на восьмом километре автодороги «Нижневартовск - Излучинск» в столкновении Nissanи Volkswagen Passat пострадали четыре человека.

Авария произошла из-за того, что 29-летння женщина, управляя японской иномаркой, не справилась с управлением и выехала на встречку, где и врезалась в «немца».

Травмы получили мальчики двух и четырех лет, находившиеся в Nissan, а также пассажиры Volkswagen - 29-летняя женщина и 4-летний мальчик.

«В момент ДТП двое детей-пассажиров автомобиля Nissan находились без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности», - подчеркнули в отделении пропаганды УГИБДД Югры.



Фото: vk.com/gbdd86

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в которых четыре человека получили травмы.