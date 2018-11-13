​В Нижневартовске из школы эвакуировали 580 учеников из-за короткого замыкания

Днем во вторник, 13 ноября, из школы №3 Нижневартовска из-за короткого замыкания эвакуировали 580 обучающихся.

Сообщение о том, что в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация, поступило на пульт дежурному в 14.44. Через шесть минут к месту происшествия прибыли два пожарных расчета. К этому времени персонал уже вывел из здания детей.

«В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в электроплите без последующего горения. В 15.08, после установления причин срабатывания сигнализации и получив сведения об отсутствии пострадавших, подразделения вернулись к месту дислокации. По данным педагогического коллектива учебный процесс восстановлен», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.