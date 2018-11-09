​В Нижневартовске на переселение из «деревяшек» потратят более 1,5 миллиарда рублей

Нижневартовск в 2018 году потратит рекордные 1,5 миллиарда на переселение из ветхого и аварийного жилья. На эти деньги планируется приобрести 605 квартир, что почти в два раза больше, чем в 2017 году.

«В очереди на переселение в Нижневартовске остается около 1300 семей. Если взятые темпы сохранятся, то завершить программу переселения из ветхого и аварийного жилья реально в ближайшие два-три года. Кроме того, в 2019 году муниципалитет намерен полностью избавиться от балочного наследия», - сообщил глава Нижневартовска Василий Тихонов во время заседания городской думы.

В 2018 году планируется снести 42 ветхих дома из 170, в которых проживают 1 312 семей. Чтобы переселить всех единовременно потребуется 3,8 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что в этом году в Югре на снос ветхого жилья выделена беспрецедентная сумма - 17 миллиардов рублей.