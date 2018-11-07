​В Нижневартовске пожарные предотвратили взрыв в гаражном боксе // ФОТО

Днем в среду, 7 ноября, на улице Индустриальная в Нижневартовске загорелся гаражный бокс, внутри которого находилось четыре автомобиля. На место происшествия прибыли два отделения 90 пожарно-спасательной части города.
Огонь распространялся из-под кровли бокса. Хозяин сообщил, что на транспортных средствах установлено газовое оборудование.
Фото: 5 ОФПС
«Имелась угроза взрыва газовых баллонов, - рассказали в части. - Пожарным удалось спасти три автомобиля. Один полностью уничтожен огнем».
На ликвидацию пожара ушло 15 минут. По предварительным данным, он произошел из-за аварийной работы транспортного средства. Сумма ущерба устанавливается.
Как сургутяне помогают искать пропавших людей. Руководители Добровольческого поисково-спасательного отряда Александр и Гульназ Турыгины // ONLINE 8 ноября в 15.00