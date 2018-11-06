​Вартовчанин хранил в гараже 1235 литров алкоголя в канистрах

51-летний безработный вартовчанин стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в нарушении антиалкогольного законодательства. В его гараже полицейские Нижневартовска нашли 1 235 литров готовой спиртосодержащей продукции, разлитой по пластиковым пятилитровым ёмкостям, на которых отсутствовали федеральные специальные марки.

«Общая стоимость изъятого продукта превышает 100 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры, добавив, что сейчас стражи порядка устанавливают лиц, причастных к изготовлению и организации поставок изъятой продукции в город.



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В отношении подозреваемого, который не имеет уголовного прошлого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит три года лишения свободы.