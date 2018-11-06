​ОМОН приглашает югорчан на День открытых дверей

В честь своего 25-летия Первый Отряд мобильный особого назначения в Югре проведет День открытых дверей.

«В Нижневартовске он состоится 8 ноября. В 9 часов 30 минут мероприятие начнется с торжественного построения, а уже после него пройдут показательные выступления сотрудников, демонстрация автобронетехники, вооружения. В этот день гости мероприятия смогут также посетить комнату истории и боевой славы ОМОН. Вартовчан угостят кашей и горячим чаем от полевой кухни» - сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Первый Отряд мобильный особого назначения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был создан в Нижневартовске в 1993-м году. «Создание Отряда было вызвано сложной криминогенной обстановкой в нашей стране, в том числе и в Югре. Возникла необходимость в специальном маневренном боеспособном подразделении, которое могло бы выполнять задачи по пресечению общественно опасных проявлений на территории всего округа в то сложное для России время», - отметили в пресс-службе окружного управления Росгвардии.