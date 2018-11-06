​В Нижневартовском районе водитель снегохода наехал на металлический трос и погиб

Со 2 по 5 ноября в Югре произошло 28 автоаварий, в которых пострадали 49 человек, двое - погибли.

Смертельное ДТП случилось утром 2 ноября в Нижневартовском районе. 27-летний мужчина, управляя снегоходом «Буран», двигаясь по автодороге, ведущей к звероферме села Охтеурье, наехал на натянутый поперек дороги металлический трос, ограничивающий движения к звероферме. От полученных травм он погиб на месте происшествия, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.



Фото: vk.com/gbdd86