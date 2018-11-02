​Вартовчанин разбил в своей квартире плантацию марихуаны

В Нижневартовске во время обыска в квартире 31-летнего мужчины правоохранители изъяли более килограмма марихуаны.

Судя по фотографиям жилища, вартовчанин подошел к делу со всей ответственностью: квартира заставлена горшками с кустами марихуаны, в ванной высажена рассада.

«Проведя обыск в квартире подозреваемого, полицейские обнаружили более 50 кустов незаконного растения, а также 3 полимерных емкости с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое является марихуаной, общей массой более 1300 грамм», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.



Фото: 86.мвд.рф

Молодой человек нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В отношении «огородника» возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к преступлению и покушение на преступление». Он заключен под стражу.