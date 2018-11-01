​Пострадавшие во время пожара на месторождении под Нижневартовском идут на поправку

Мужчины, пострадавшие во время пожара на нефтебазе в Нижневартовском районе, получают необходимую медицинскую помощь и уже идут на поправку. Об этом сообщает окружной департамент здравоохранения.

«В результате ЧС на нефтяном месторождении Нижневартовского района медицинская помощь оказана троим пострадавшим, двое из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница». В данный момент оба пациента получают всю необходимую терапию и идут на поправку», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Резервуары на нефтебазе загорелись днем 30 октября. На месте происшествия работали более 120 человек и 36 единиц специальной техники. На ликвидацию пожара ушли почти сутки.

Ранее сообщалось, что во время пожара пропал 21-летний молодой человек, который находился недалеко от горящего резервуара.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.