​Пожар на месторождении под Нижневартовском ликвидирован

В среду, 31 октября, в 12.24 ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе. На месте происшествия работали 123 человека и 36 единиц специальной техники.

«По предварительным данным в результате пожара нарушена целостность и деформированы два резервуара объемом 5 тысяч метров кубических, а также повреждено здание узла учета нефти и административно-бытовой корпус по всей площади. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России, причины возгорания устанавливаются, к работе привлечен эксперт пожарной лаборатории», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Как сообщалось ранее, в результате происшествия пропал один человек и серьезно пострадали двое. Они были доставлены в Нижневартовскую окружную больницу.

«Двое пострадавших продолжают лечение в реанимационном отделении Нижневартовской больницы, состояние стабильное, тяжелое, без ухудшений с момента поступления», — сообщил паблику «Правительство Югры» директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.