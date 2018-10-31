​По факту пожара на месторождении под Нижневартовском возбуждено уголовное дело: два человека пострадали, один - пропал

Во время пожара на месторождении под Нижневартовском пропал 21-летний молодой человек. Известно, что в момент пожара он находился недалеко от горящего резервуара. Еще двое мужчин 1996 и 1971 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, причин и условий, способствовавших возгоранию. Устанавливаются лица, допустившие нарушение правил безопасности при осуществлении работ на данном объекте. В качестве максимального наказания санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - добавили в ведомстве.

Резервуары на нефтебазе загорелись днем 30 октября. На месте происшествия работали более 120 человек и 36 единиц специальной техники. Пожарным удалось локализовать огонь к двум часам ночи 31 октября.