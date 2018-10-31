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​Пожар на месторождении под Нижневартовском удалось локализовать к двум часам ночи

Огнеборцы продолжают работать на месте происшествия на нефтебазе Хохряковского месторождения. Локализовать пожар на площади 400 квадратных метров удалось к 2.00 среды, 31 октября. Пожар тушат 123 человека и 36 единицы специальной техники.

«По состоянию на 02.00 часа пожарным расчетам удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние объекты. Для обеспечения беспрерывной подачи воды руководителем тушения пожара принято решение о применении пожарной насосной станции, что позволило увеличить количество пожарных стволов. На данный момент сотрудникам МЧС России удалось сократить площадь пожара до 400 квадратных метров», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

Сообщении о возгорании резервуаров с нефтью на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе поступила в 15.25 30 октября.

«В результате перелива нефтепродуктов за пределы обвалования, огонь распространился на узел учета нефти и здание административо-бытового комплекса. Руководство тушением пожара принял начальник Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона, создан штаб. Организован подвоз воды от соседних объектов», - добавили в ведомстве.

С места происшествия госпитализированы в Нижневартовскую клиническую больницу два человека. Они в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проверки проводят прокуратура и СКР.


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Сегодня в 09:05, просмотров: 127, комментариев: 0


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