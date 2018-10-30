​Возле Нижневартовска горят резервуары с нефтью, есть пострадавшие // ВИДЕО

Во вторник, 30 октября, около 15.25 в Нижневартовском районе загорелся резервуар с нефтью на нефтеперерабатывающей станции.

«В настоящее время горение происходит в пределах обвалования резервуара без дальнейшего распространения, ликвидацию возгорания осуществляют три единицы техники частной пожарной охраны, так же к месту пожара дополнительно направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России из города Нижневартовск: 7 единиц техники, 25 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Уточняется также, что пожар охватил два резервуара, один из которых заполнен нефтью, второй - эмульсией. Он мог начаться из-за разгерметизации одного из резервуаров. Площадь разлива горючего и возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

«Очевидцы слышали хлопок, после чего загорелся резервуар с нефтепродуктами, сейчас горят уже четыре. Разлив топлива составляет тысячу кубических метров. Двух работников с контузией и травмой позвоночника увезли в больницу», - пишет Mash.

Пострадавшие госпитализированы в Нижневартовскую клиническую больницу.

На место происшествия выехали следователи СКР. По данным ведомства, возгорание произошло во время проведения работ на месторождении.