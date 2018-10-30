​Вартовчанин пойдет под суд за то, что заживо сжег бомжа

36-летнему жителю Нижневартовска грозит 15 лет лишения свободы за убийство бомжа.

Преступление совершено 13 марта. Обвиняемый, будучи пьяным, уснул в подъезде на девятом этаже. Его разбудил шум.

«Он поднялся на 11 этаж, где увидел ранее незнакомого мужчину без определенного места жительства, который распивал спиртное и курил. Обвиняемый сделал незнакомцу замечание, что стало причиной ссоры, в ходе которой обвиняемый поджег куртку потерпевшего. От полученных ожогов потерпевший скончался на месте преступления. Обвиняемый с места преступления скрылся, однако спустя некоторое время он был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Расследование уголовного дела в отношении вартовчанина завершено. Суда он дожидается под стражей.