​В Нижневартовске Lada протаранила три автомобиля

В понедельник, 29 октября, на улице Северная в Нижневартовске в ДТП пострадали два человека.

Авария произошла по вине 24-летнего водителя Lada, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры. Молодой человек отвлекся от управления автомобилем, врезался в Mazda СХ-5, вылетел на обочину и протаранил Mitsubishi L200 и Chevrolet Lacetti. В результате столкновения пострадали водитель легковушки и его 21-летняя пассажирка.



Фото: vk.com/gbdd86

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получил травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.