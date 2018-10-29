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​Поджегший соседей по коммуналке вартовчанин оказался психически больным

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который едва не сжег соседей.

Инцидент в коммунальной пятикомнатной квартире произошел в феврале 2018 года. Жильцы почувствовали запах дыма – дверь одной из комнат охватил огонь, а сама квартира была закрыта снаружи. Пострадавшие самостоятельно смогли потушить пожар, никто из них не пострадал. Прибывшие на место спасатели МЧС подтвердили версию поджога.

«Установлено, что поджог совершил мужчина, так же проживающий в квартире. Ранее он был единственным собственником жилого помещения, но за неуплату коммунальных платежей более 10 лет назад на основании решения суда четыре комнаты были реализованы другим собственникам для погашения задолженности. С решением суда мужчина так и не смирился, считая, что законных оснований для проживания других лиц в квартире нет», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Мужчину обвиняют в уничтожении чужого имущества и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Однако психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого показала, что в момент совершения преступления и настоящее время он не способен осознавать фактический характер совершаемых им действий вследствие психического заболевания.

«После выполнения полного объема следственных и процессуальных действий следователем СКР вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера», - добавили в ведомстве.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 94, комментариев: 0


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