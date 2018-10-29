​В Нижневартовске сотрудника бюджетного учреждения и директора стройкомпании заподозрили в мошенничестве на 26 миллионов рублей

В Нижневартовске взяты под стражу директор строительной компании и сотрудник бюджетного учреждения округа.

Следователи полагают, что совместными усилиями обвиняемым удалось незаконно получить 26 миллионов рублей. Бизнесвумен обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, чиновника - в получении взятки.

По версии следствия, директор компании заключила договор с учреждением Югры на выполнение работ по капитальному ремонту двух медицинских организаций Нижневартовска.

«В дальнейшем, она предоставила фиктивные документы о якобы произведенных работах по ремонту зданий без фактического их выполнения, на основании которых получила денежные средства в сумме более 26 миллионов рублей. По данным следствия, женщина действовала по согласованию с должностным лицом учреждения ХМАО – Югры, который зная о невыполнении работ подписывал соответствующие документы, за что получил от руководителя строительной организации взятку», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сумма взятки уточняется. Сейчас установлен один эпизод – получение подозреваемым в качестве взятки отделочных материалов стоимостью более 400 тысяч рублей для ремонта своего дома.

В рамках расследования уголовных дел проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и другие предметы, имеющие значение для следствия.