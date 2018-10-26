16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,7476   EUR  74,9851  

​Из-за ЧС в Краснодарском крае отменен поезд из Адлера в Нижневартовск

Поезд № 346 Адлер – Нижневартовск отправлением из Адлера 26 октября отменен из-за режима ЧС, действующего в Краснодарском крае. Информация размещена на сайте РЖД.

Всего из-за потопа отменены десятки поездов по разным направлениям.

«На перегоне Греческий – Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий – Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя. В настоящее время на перегоне Греческий – Кривенковская движение поездов закрыто, предпринимаются все меры по ликвидации последствий непогоды», - сообщает пресс-служба компании.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 800 775 0000 и 8 800 100 1000


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:43, просмотров: 136, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink

Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:48
75 0
​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

Почему это хорошо
Константин Шперлинг Сегодня в 10:22
154 3
Сургутский район переходит на «цифру»

Сургутский район переходит на «цифру»
С 15 января в России прекратит вещание аналоговое ТВ. Что делать, чтобы не остаться с черным экраном
Анастасия Якупова Сегодня в 09:36
118 0
Жить стало лучше, жить стало веселей!

Жить стало лучше, жить стало веселей!
​Риторический какой-то вопрос получился у автора статьи «Кто оплатит возросшие затраты на перевозку твердых бытовых отходов?»
Александр Мазурин 25 октября в 15:31
540 3
Еремей Айпин: "Надеемся на справедливое решение суда, логику и здравый смысл"

Еремей Айпин: "Надеемся на справедливое решение суда, логику и здравый смысл"
​25 октября в Сургутском районном суде должно состояться очередное заседание по делу оленеводов ханты, убивших медведя
Маргарита Стройнова 25 октября в 11:42
586 1
​Небо всегда рядом. История успеха Ивана Мыльченко

​Небо всегда рядом. История успеха Ивана Мыльченко
Команда парашютистов «Югра» завоевала «золото» в купольной акробатике на Чемпионате мира по парашютному спорту
Елена Курилова 25 октября в 10:28
239 1
В Сургуте открылся уникальный Центр сопровождаемого проживания молодых людей с диагнозом «аутизм»

В Сургуте открылся уникальный Центр сопровождаемого проживания молодых людей с диагнозом «аутизм»
Лилия Сулейманова 25 октября в 09:32
282 0
​В сургутских дворах появятся снегоплавильные установки

​В сургутских дворах появятся снегоплавильные установки
На такой эксперимент решились сразу несколько управляюших компаний города
Анастасия Семихатских 24 октября в 16:59
733 2
Сибпромстрой шестой раз победил в региональном конкурсе по энергоэффективности

Сибпромстрой шестой раз победил в региональном конкурсе по энергоэффективности
В этом году лучшим признан один из домов по ул. Усольцева – благодаря водонагревающим станциям нового поколения
Марина Романова 24 октября в 10:29
440 0
​Зарплата – двести тысяч, пенсия – пятьдесят, и квартира в придачу

​Зарплата – двести тысяч, пенсия – пятьдесят, и квартира в придачу
Военно-воздушная Академия им Жуковского и Гагарина набирает абитуриентов
Константин Шперлинг 23 октября в 16:56
920 16
​Семь причин, по которым в вашем бизнесе что-то идет не так. И как их устранить

​Семь причин, по которым в вашем бизнесе что-то идет не так. И как их устранить
Рустем Алакаев, руководитель группы менеджмента качества ЗСК имени В.С. Черномырдина 23 октября в 14:42
781 9
​Загадывайте желание, здесь у нас они сбываются!

​Загадывайте желание, здесь у нас они сбываются!
СИА-ПРЕСС побывал в гостях у семьи Мехралиевых — победителей конкурса «Семья года-2017»
Лилия Сулейманова 22 октября в 18:02
557 4
Сибпромстрой удостоен премии RREF AWARDS - престижной награды в сфере недвижимости

Сибпромстрой удостоен премии RREF AWARDS - престижной награды в сфере недвижимости
Сегодня у покупателя в цене надежность вложенных средств и репутация застройщика
Игорь Свинков 18 октября в 09:19
512 0
Евровидение в масштабах Сургута

Евровидение в масштабах Сургута
Как Городской культурный центр готовится ко Дню народного единства
Анастасия Якупова 22 октября в 18:12
476 0
У каждой империи свой процесс разрушения

У каждой империи свой процесс разрушения
Изменения культурной и образовательной политики России я считаю диверсией
Даниил Крамер, народный артист России 22 октября в 15:25
643 4
​Это - нож с двумя лезвиями

​Это - нож с двумя лезвиями
Председатель Сургутского Болгарского землячества прокомментировал законопроект об адаптации мигрантов
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 21 октября в 15:40
886 21
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика