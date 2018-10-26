​Из-за ЧС в Краснодарском крае отменен поезд из Адлера в Нижневартовск

Поезд № 346 Адлер – Нижневартовск отправлением из Адлера 26 октября отменен из-за режима ЧС, действующего в Краснодарском крае. Информация размещена на сайте РЖД.

Всего из-за потопа отменены десятки поездов по разным направлениям.

«На перегоне Греческий – Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий – Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя. В настоящее время на перегоне Греческий – Кривенковская движение поездов закрыто, предпринимаются все меры по ликвидации последствий непогоды», - сообщает пресс-служба компании.

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