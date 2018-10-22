Прокурор Югры поручил руководству СИЗО Нижневартовска вовремя лечить осужденных

В следственном изоляторе № 1 Нижневартовска прошла прокурорская проверка, во время которой выявлены нарушения федерального законодательства.

«Руководству учреждения указано на необходимость соблюдения надлежащих условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, оказание им своевременной медицинской помощи. По всем выявленным в ходе проверки нарушениям федерального законодательства приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в целом администрация СИЗО соблюдает закон. Инспектировал учреждение лично главный прокурор округа Евгений Ботвинкин. Он осмотрел состояние камер, помещений медико-санитарной части, коммунально-бытовых объектов, общежития для осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения, а также пищеблок следственного изолятора. Проверил условия материально-бытового и медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе несовершеннолетних и женщин, находящихся под стражей.