​Количество подхватившись корь в Нижневартовске выросло в два раза

20 жителей Нижневартовска заразились корью. Последние данные регионального управления Роспотребнадзора публикует «Югра-ТВ».

Непривитым детям ограничивают доступ в учебные заведения.

Распространение опасного заболевания началось в городе в начале сентября. Первыми подхватившими инфекцию были два школьника. В городе проводятся противоэпидемические мероприятия.

В последний раз вспышка кори была зафиксирована в городе в 2014 году. Тогда житель Нижневартовского района привез опасное заболевание в город и заразил нескольких человек.