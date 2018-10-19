​В Нижневартовске МАЗ протаранил LandCruiser, пострадали женщина и двое детей

В четверг, 18 октября, в 17.30 в Нижневартовске на перекрестке улиц 2П-2 –Индустриальная столкнулись МАЗ и ToyotaLand Cruiser Prado.

Виновником аварии стал 32-летний водитель грузовика, который не уступил дорогу при повороте налево. В ДТП пострадали пассажиры иномарки - 25-летняя женщина и двое детей 3-х лет. Несовершеннолетние перевозились без использования детских удерживающих устройств, подчеркнули в отделении пропаганды УГИБДД Югры.



Фото: vk.com/gbdd86