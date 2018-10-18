​В Нижневартовске пройдет акция памяти погибших в керченской трагедии

В четверг, 18 октября, в 15.00 в Нижневартовске на площади архитектурной композиции «Добрый ангел мира» состоится акция памяти погибших в керченской трагедии.

Она состоится по инициативе Молодежного центра, сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте». Собравшиеся почтут минутой молчания память погибших. Присоединиться к акции приглашают жителей города, представителей трудовых коллективов, молодежных и общественных организаций.

Днем 17 октября в Керчи совершено массовое убийство в колледже. Погибли 15 учащихся и пятеро сотрудников колледжа. Ранены свыше 40 человек. Подозреваемый в совершении преступления найден мертвым.