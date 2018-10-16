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​На трассе в Нижневартовском районе водитель погиб, врезавшись с ограждение моста

В понедельник, 15 октября, около 15.20 на 54 километре трассы «Лангепас-Когалым» в ДТП погиб 43-летний водитель автомобиля LadaPriora. Мужчина не справился с управлением, машину занесло, она вылетела на встречку и врезалась в металлическое ограждение моста.

«В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.


Фото: vk.com/gbdd86

Всего за сутки в округе зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и шестеро пострадали.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 135, комментариев: 0


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