​В Нижневартовске школьников отстраняют от занятий за отсутствие прививки от кори

У пяти детей в Нижневартовске подтвердился диагноз корь, об этом сообщает портал «город3466». Также отмечается, что дабы не допустить эпидемиологическую ситуацию, школы рекомендуют поставить детям прививку или отправиться на домашнее обучение.

«Проводятся противоэпидемические мероприятия. Это в первую очередь вакцинация детского населения.

Дети, чьи родители отказываются от прививок, отстраняются от посещения образовательного учреждения согласно санитарным правилам и санитарному законодательству на период карантина на 21 день.

Для них устроено дистанционное обучение. Для тех, кто проживал с заболевшими, проводится ежедневный осмотр, вакцинация», — рассказала изданию врач-эпидемиолог Нижневартовской детской поликлиники Алена Отлетаева.

Кроме того, в сообщении указано, что на сегодняшний день в городе от кори привито 95 процентов детского населения, а оставшиеся 5 процентов — это те, кто имеют противопоказания или отказываются от вакцинации.