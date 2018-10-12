​В Нижневартовске на «зебре» сбили 16-летнего подростка

Вечером в четверг, 11 октября, на улице Ленина в Нижневартовске в ДТП пострадал 16-летний пешеход. 26-летний водитель Toyota Passo сбил юношу, которые переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



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Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.