​Из Нижневартовска запускают прямой рейс в Челябинск

Авиакомпания «ИрАэро» запускает регулярное сообщение между Нижневартовском и Челябинском. Первый рейс на Южный Урал из столицы Самотлора отправится 29 октября.

«В дальнейшем полеты будут осуществляться каждый понедельник и вторник. Перевозчик будет эксплуатировать на данном маршруте самолет CRJ-200. Билеты уже можно приобрести в авиакассах и на сайте перевозчика», - сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Из Нижневартовска самолет будет отправляться в 9.00 по понедельникам, из Челябинска - в 14.40 по вторникам.

Рейс осуществляется при поддержке выделенных средств из бюджета Челябинской области.