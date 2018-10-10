​СМИ сообщили о химическом выбросе в Мегионе

Жители Мегиона и поселка Высокий жалуются на удушливый запах химического происхождения. По данным «Правды УрФО», источник вони - частный полигон, расположенный неподалеку от поселка Высокий на трассе «Мегион – Лангепас».

«В нашем лесхозе дополнительно проинформировали, что это земли Нижневартовского района. При въезде обнаружили табличку с надписью «Эконадзор». Сейчас со стороны объекта идет, без преувеличения, страшный запах. Рядом федеральная трасса, железная дорога, жилые дома. Коллегам звонили со станции Мегион, говорили, что по правилам безопасности при запахе газа они вообще должны останавливать движение поездов. Вероятно, сейчас они тоже начнут действовать», – рассказал источник издания.

Местные жители опасаются, что «яму» рядом с Мегионом используют для нелегального сброса опасных отходов. По мнению руководителя межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт» Сергея Виноградова, в данном случае речь может идти о «настоящем экологическом преступлении».

Ожидается, что после выхода публикации управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре направит на место своих сотрудников для установления всех обстоятельств инцидента.

В администрации Нижневартовского района давать комментарий по этому поводу не стали, отметив, что «пока каких-либо сообщений о выбросах к ним не поступало».

Руководитель ООО «Эконадзор» Евгений Слюсарь категорически отверг какую-либо причастность предприятия к нелегальным сбросам химически активных веществ: «У нас там, на этой площадке, работает филиал. Сегодня туда приезжали сотрудники МЧС, взяли анализы. Был также сделан запрос в администрацию Мегиона. По предварительным данным, рядом с участком, на одном из нефтедобывающих кустов, была обнаружена нелегальная свалка силикагеля. Именно с ней и связан этот запах. Подчеркну, по нашему филиалу никаких нарушений цикла не отмечено. Более полные детали по этой ситуации будут позже».

Между тем, химический запах обсуждается в паблике «Типичный Мегион [ТМ]». Горожане подтверждают актуальность проблемы: «Ездили на Высокий вчера и такая вонь стояла, в машине аж тошно стало»; «Слышал что у железнодорожников на станции, кто-то из путейцев сознание терял» (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.).