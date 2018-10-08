​Корь подхватили 11 вартовчан

В Нижневартовске продолжается распространяться корь. Диагноз подтвержден у 11 горожан, сообщила siapress.ruзаместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Как стало известно в конце сентября, в городе двое школьников заразились корью. Распространение заболевания происходит среди непривитых. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. В городе проводятся противоэпидемические мероприятия.

Стоит отметить, что в последний раз вспышка кори была зафиксирована в городе в 2014 году. Тогда житель Нижневартовского района привез опасное заболевание в город и заразил нескольких человек.